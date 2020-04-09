Ганичкина рассказала о способе выращивания имбиря в домашних условиях

Москва, 9 апреля. Вспышка коронавирусной инфекции привела к увеличению спроса на имбирь, чеснок и лимон. Как следствие, цена на вышеупомянутые продукты существенно возросла. С поставками данных ингредиентов также есть небольшие проблемы из-за введенных ограничительных мер. Телеведущая и специалист в области агрокультур Октябрина Ганичкина рассказала, каким способом можно вырастить имбирь дома.

Ганичкина отметила, что перед посадкой корни имбиря необходимо замочить в воде и оставить на трое суток. Спустя указанное время на корнеплодах начнут появляться почки, которые нужно высадить в грунт на глубине пяти сантиметров.

«При температуре 20-25 градусов появятся всходы, и корень будет расти», — рассказала дачница.

Специалист предупредила, что выращивать имбирь можно только в домашних условиях, потому что в огороде данное растение прижиться не сможет из-за неподходящего климата. Он отметила, что ухаживать за имбирем нужно точно также, как и за картофелем. Землю нужно рыхлить при появлении ростков, а также каждую неделю окучивать и подкармливать удобрениями, передают «Народные новости».

«Подкармливать жидкими органическими удобрениями, такими как гумат калия, интермаг «Огород». Осенью будем копать клубни», — подчеркнула Ганичкина.

По ее словам, ранняя весна и продолжительный вегетационный период помогут саженцам вырасти. Она отметила, что лучше всего пересадить имбирь в торфяные горшки. Ганичкина напомнила, что имбирь помогает укреплять иммунитет.