Момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом воссоздали на видео

Москва, 9 апреля. Телеканал RT воссоздал исторический момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом 2 мая 1945 года.

Исторический момент запечатлел на пленку советский военный корреспондент Евгений Халдей. На снимке бойцы 8-й гвардейской армии Алексей Ковалв, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев поднимают Знамя Победы на крыше здания полуразрушенного нацистского парламента. Фотография стала одним из наиболее распространенных снимков Второй мировой войны.

Для видеореконструкции использовались снимки, сделанные Халдеем, а также свыше 40 других фотографий Рейхстага и окружающих строений. Реконструкция приурочена к 75-летию празднования Дня Победы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти пока не приняли решение о переносе празднования Дня Победы из-за коронавируса.