Мать скончавшегося от коронавируса рассказала о последних словах сына перед смертью

Москва, 9 апреля. Мать скончавшегося от коронавирусной инфекции в Великобритании рассказала о последних словах сына перед смертью.

В беседе с корреспондентом таблоида Daily Mail мать 36-летнего водителя автобуса Эмека Ньяка рассказала, что он старался соблюдать меры предосторожности в рамках борьбы с распространением коронавируса и не выходить из дома без причины. Однако мужчина продолжал работать.

В издании отмечается, что Ньяка не обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты и не проводили дезинфекции автобуса. Мужчина заболел, его состояние резко ухудшилось. Он скончался 4 апреля.

«Последнее, что он сказал: «Я не выкарабкаюсь, мам», — рассказала мать Эмека Анна Ньяк.

От коронавирусной инфекции скончались еще девять сотрудников системы общественного транспорта Лондона.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в КНР. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-2019 во всем мире. Российские власти принимают меры для предотвращения ее распространения.

Глава правительства России Михаил Мишустин ранее заявил, что меры регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией не должны быть избыточными. Он добавил, что кабинет министров в самые сжатые сроки составит график передачи дополнительного коечного фонда регионам.