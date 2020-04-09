Военнослужащие при увольнении в запас не пересекутся с новобранцами

Москва, 9 апреля. Военные комиссариаты разделят потоки новобранцев и увольняющихся в запас военнослужащих, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. При этом отслуживших военных уволят в запас в установленные сроки, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он отметил, что новобранцы не будут пересекаться с военнослужащими, завершившими службу: для этого будет организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.

«Для большей безопасности призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами», — отметил Герасимов.

По его словам, все запланированные мероприятия весеннего призыва, который начался в стране с 1 апреля, идут организованно. Всем новобранцам на сборных пунктах перед отправкой в войска сделают тесты на коронавирус и выдадут медицинские маски на время следования к местам службы.

«На сборных пунктах, куда прибудут призывники перед отправкой в войска, их переодевают в военную форму, проводятся еще раз мероприятия по психологическому отбору, проверки нервно-психической устойчивости, и тестирование на коронавирусную инфекцию», — рассказал замминистра обороны РФ.

К местам службы новобранцы отправятся после 20 мая, уточнили в Минобороны.