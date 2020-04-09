Сыктывкар, 9 апреля. Лечащие зараженных коронавирусом пациентов врачи из Республики Коми рассказали, чем будут заниматься после полной победы над эпидемией.

Заведующий отделением республиканской инфекционной больницы в Коми Дмитрий Киршин, а также врач-инфекционист Николай Белоликов рассказали о своей работе с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. По их словам, медперсонал больницы работает по четкому алгоритму, который предполагает выполнение ряда санитарно-эпидемиологических требований. При этом медики отметили, что не испытывают «тревоги» в работе в работе с зараженными коронавирусной инфекцией. Кроме того, медики рассказали, чем займутся после выздоровления последнего пациента с корнавирусной инфекцией.

«Мы две недели будем на самоизоляции, а потом — любимая работа… На самом деле, я уже соскучился по семье. У меня двое детей, любимая жена, собака... Но мы увидимся, и все обязательно будет хорошо», — сказал Киршин в эфире телеканала «Юрган».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.