Располневший Николаев пересел в инвалидное кресло в больнице Коммунарки

Коммунарка, 9 апреля. Известный певец и композитор Игорь Николаев выложил фотографию из инфекционной больницы в Коммунарке, на которой весьма располневшего артиста везут по коридору в инвалидном кресле.

Перевозит Николаева медсестра или врач, полностью одетая в защитный костюм. На самом же пациенте из средств защиты — только обычная медицинская маска.

Певец поблагодарил всех врачей, медсестер, персонал, отвечающий за доставку еды и уборку палат в больнице Коммунарки, за профессионализм и заботу.

«Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! Берегите себя! Всем здоровья», — пишет Николаев в Instagram.

Ранее стало известно, что артист может быть заражен коронавирусной инфекцией. Он попал в больницу после того, как побывал на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, на котором также присутствовал заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко.

В итоге тесты показали, что коронавируса у Николаева нет, однако артисту все же пришлось провести в больнице 1,5 недели из-за очаговой пневмонии.

Отметим, что в больницу Коммунарке с подозрением на коронавирус также попала певица Надежда Бабкина, которая ранее устроила банкет на 19 человек по случаю своего дня рождения. Однако, как и в случае с Николаевым, причиной недомогания стала вовсе не COVID-19, а обычная пневмония.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.