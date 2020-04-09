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Риелтор рассказал, как россияне во время самоизоляции сбегают от семей на съемное жилье

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Риелтор рассказал, как россияне во время самоизоляции сбегают от семей на съемное жилье

Спрос на посуточную аренду жилья вырос в Москве и Московской области за последнее время. Как и почему россияне во время самоизоляции сбегают от семей на съемные квартиры, рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

Ранее портал «Мир квартир» сообщил, что россияне в период самоизоляции заинтересовались краткосрочной арендой жилья. Специалисты считают, что граждане совершают «побеги» из дома на съемные квартиры в поисках покоя и рабочего места. Нельзя исключать и то, что некоторые посчитали самоизоляцию лучшим временем, чтобы наладить личные отношения.

Эксперт по недвижимости Олег Бендриков подтвердил, что спрос на посуточную аренду жилья в Москве и Московской области вырос. Риелтор не исключает, что причиной возросших потребностей являются «побеги от семьи».

«Спрос действительно вырос на посуточную аренду, стал больше. Думаю, что можно связывать с этой причиной, так как не все могут находиться в таких условиях 24 часа в сутки семь дней в неделю. Хотя сбегать от семьи – это, конечно, неправильно», — сказал Бендриков в комментарии ФАН.

Он рассказал, как россияне сбегают из дома на съемное жилье.

«Есть похожие ситуации, когда сбегает муж от жены. Но не куда-то там, а просто лишний раз выходит на больничный, пытается отлежаться где-то <…> Думаю, это связано с тем, что люди не могут находиться вместе 24 часа в сутки», — считает эксперт.

Риелтор рассказал, как россияне во время самоизоляции сбегают от семей на съемное жилье

Если спрос на краткосрочную аренду жилья вырос, то на рынке долгосрочного найма ситуация складывается полностью противоположным образом. Одна из главных причин — из Москвы уехали приезжие работники. Люди вернулись в свои регионы на время ограничительных мер.

«В Москве жилье арендуют, в основном, приезжие. Кто-то вернулся в свой регион, кому-то перестали платить заработную плату», — объяснил Олег Бендриков.

И арендаторы, и хозяева квартир на время пандемии COVID-19 оказались в затруднительном положении: одним нечем платить за аренду, а другим из-за этого не на что жить.

«Большинство людей сидят на карантине и самоизоляции, а кто-то находится в отпуске за свой счет. Им тяжело платить аренду, потому что они не получают зарплату. Люди пытаются договориться с собственниками жилья либо о снижении арендной платы, либо о «каникулах». Как правило, собственники идут навстречу. Не все, конечно, но кто-то готов снизить цену на 20-30% процентов, так как понимает, что если сейчас разорвать договор, то сдать квартиру в дальнейшем будет трудно <…> Но и собственников я здесь могу понять: они тоже не могут остаться без дохода — у кого-то это официальный заработок. Они самозанятые, платят налог и при этом должны тоже получать какую-то прибыль», — резюмировал Олег Бендриков.

Риелтор рассказал, как россияне во время самоизоляции сбегают от семей на съемное жилье

В России по данным на 9 апреля зарегистрирован 10131 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлены 1459 зараженных новым типом коронавируса. Общее число выздоровевших за весь период составило 698 человек, скончались 76 пациентов. Всего в России проведено более миллиона тестов на коронавирус.

Напомним, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ученые выяснили, что возбудителем заболевания является коронавирус нового типа SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавирусной инфекцией пандемией COVID-19. Страны мира принимают меры по борьбе с распространением инфекции, в том числе вводят режимы карантина и самоизоляции, закрывают границы и аэропорты для международных рейсов.

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