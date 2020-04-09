Риелтор рассказал, как россияне во время самоизоляции сбегают от семей на съемное жилье

Спрос на посуточную аренду жилья вырос в Москве и Московской области за последнее время. Как и почему россияне во время самоизоляции сбегают от семей на съемные квартиры, рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

Ранее портал «Мир квартир» сообщил, что россияне в период самоизоляции заинтересовались краткосрочной арендой жилья. Специалисты считают, что граждане совершают «побеги» из дома на съемные квартиры в поисках покоя и рабочего места. Нельзя исключать и то, что некоторые посчитали самоизоляцию лучшим временем, чтобы наладить личные отношения.

Эксперт по недвижимости Олег Бендриков подтвердил, что спрос на посуточную аренду жилья в Москве и Московской области вырос. Риелтор не исключает, что причиной возросших потребностей являются «побеги от семьи».

«Спрос действительно вырос на посуточную аренду, стал больше. Думаю, что можно связывать с этой причиной, так как не все могут находиться в таких условиях 24 часа в сутки семь дней в неделю. Хотя сбегать от семьи – это, конечно, неправильно», — сказал Бендриков в комментарии ФАН.

Он рассказал, как россияне сбегают из дома на съемное жилье.

«Есть похожие ситуации, когда сбегает муж от жены. Но не куда-то там, а просто лишний раз выходит на больничный, пытается отлежаться где-то <…> Думаю, это связано с тем, что люди не могут находиться вместе 24 часа в сутки», — считает эксперт.

Если спрос на краткосрочную аренду жилья вырос, то на рынке долгосрочного найма ситуация складывается полностью противоположным образом. Одна из главных причин — из Москвы уехали приезжие работники. Люди вернулись в свои регионы на время ограничительных мер.

«В Москве жилье арендуют, в основном, приезжие. Кто-то вернулся в свой регион, кому-то перестали платить заработную плату», — объяснил Олег Бендриков.

И арендаторы, и хозяева квартир на время пандемии COVID-19 оказались в затруднительном положении: одним нечем платить за аренду, а другим из-за этого не на что жить.

«Большинство людей сидят на карантине и самоизоляции, а кто-то находится в отпуске за свой счет. Им тяжело платить аренду, потому что они не получают зарплату. Люди пытаются договориться с собственниками жилья либо о снижении арендной платы, либо о «каникулах». Как правило, собственники идут навстречу. Не все, конечно, но кто-то готов снизить цену на 20-30% процентов, так как понимает, что если сейчас разорвать договор, то сдать квартиру в дальнейшем будет трудно <…> Но и собственников я здесь могу понять: они тоже не могут остаться без дохода — у кого-то это официальный заработок. Они самозанятые, платят налог и при этом должны тоже получать какую-то прибыль», — резюмировал Олег Бендриков.

В России по данным на 9 апреля зарегистрирован 10131 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлены 1459 зараженных новым типом коронавируса. Общее число выздоровевших за весь период составило 698 человек, скончались 76 пациентов. Всего в России проведено более миллиона тестов на коронавирус.

Напомним, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ученые выяснили, что возбудителем заболевания является коронавирус нового типа SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавирусной инфекцией пандемией COVID-19. Страны мира принимают меры по борьбе с распространением инфекции, в том числе вводят режимы карантина и самоизоляции, закрывают границы и аэропорты для международных рейсов.