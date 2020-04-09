Коммунальщики смогут начислять более справедливые платежи за вывоз мусора

Москва, 9 апреля. Коммунальные службы должны иметь доступ к персональным данным граждан для справедливого начисления платежей за вывоз мусора. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Соответствующий законопроект уже разработали члены верхней палаты парламента. Кутепов считает, что документ позволит достичь единообразия в формировании тарифов во всех регионах.

По его словам, для этого необходимо предоставить бесплатный доступ к персональным данным россиян, которые размещены государственной информационной системе ЖКХ, передает «Парламентская газета».

«Тогда платежи можно начислять, исходя из конкретного количества проживающих. Операторы будут гарантированно получать свои деньги, а граждане будут понимать формирование суммы в платежках», — отметил сенатор.

Он обратил внимание, что многие граждане не хотят платить за вывоз отходов именно потому, что не понимают механизма формирования платежек.

Кутепов добавил, что доступ к ГИС ЖКХ уже имеют кредитные организации, отделения почты и прочие учреждения.

«Мы просто добавляем еще одного получателя персональных данных», — заключил парламентарий.

По оценкам аналитиков, до трети россиян не платят за вывоз мусора, в сельской местности этот показатель еще выше. При этом уровень задолженности уже превысил сумму в 30 миллиардов рублей.