Федосеева-Шукшина расплакалась на последнем интервью, рассказывая правду о жизни

Москва, 9 апреля. Знаменитая актриса, народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью. Звезда стала гостьей программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, в которой поделилась своими переживаниями.

Новый выпуск программы, ведущей которой является Лера Кудрявцева, обещает быть эмоциональным. Актриса решила наконец-то рассказать о своих переживаниях.

В семье любимицы публики не утихают скандалы, главными героями которых становятся дети и внуки Федосеевой-Шукшиной. Артистка не раз хотела помирить дочерей Марию и Ольгу, которые уже давно не контактируют друг с другом.

«Я пыталась говорить: «Маша, ну вы же сестры», но… Пусть им будет хорошо… А я что? Я уже так…», — говорит народная артистка.

В шоу 81-летняя артистка также расскажет, кому завещала свое имущество, и признается, счастлива ли в пятом браке с продюсером и основателем группы «На-На» Бари Алибасовым, сообщила «Газета.ру».

Отмечается, что знаменитая актриса устала от внимания прессы и хочет расставить все точки над «i», рассказав всю правду о своей жизни.

«Больше я ничего рассказывать про себя или про кого-то еще не буду. На телевидение ходить не буду», — констатировала артистка.

Ранее стало известно, что актриса и ее супруг соблюдают режим самоизоляции в разных квартирах. Именно по этой причине они не могут уладить один имущественный вопрос, который беспокоит Федосееву-Шукшину. Актриса даже направила мужу официальное письмо на этот счет.