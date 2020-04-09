Россия встала на пути беззаконной колонизации космоса «ковбоями» из США

Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая сегодня в 11.05 с Байконура, уже спустя девять минут вывела корабль «Союз МС-16» с космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также астронавтом Кристофером Кэссиди на целевую орбиту.

Стыковка корабля с Международной космической станцией намечена на вечер. Она должна состояться в 17.15 по Московскому времени после прохождения «быстрой», четырехвитковой схемы сближения.

Новая российская ракета «Союз-2.1а», кстати, не только полностью цифровая, но и сделана без участия украинских смежников, которым еще в 2015 году запретили поставлять свои детали для сборки в РФ. Таким образом, Россия на деле доказала, что способна строить ракеты сама, без посторонней помощи.

Однако это не единственные космические новости за последние дни, отмечает обозреватель Федерального агентства новостей. Еще одной темой стало фактическое дезавуирование президентом США Дональдом Трампом постепенно складывавшегося консенсуса по вопросу мирного и экстерриториального освоения космического пространства — включая Луну.

Чья Луна?

Напомним суть проблемы. 6 апреля Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах». Этот документ предписывает американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космос в качестве всеобщего достояния человечества. Наоборот, в тексте документа предлагается совсем иной подход, который можно описать емкой фразой: «Кто первый встал — того и тапки».

В указе Белого дома подчеркивается, что американцы «должны иметь право заниматься коммерческой разведкой, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством». Под «действующим законодательством», понятное дело, подразумеваются именно законы США, в которых право на землю прописано весьма специфическим образом.

На аналогичном «объявлении права на землю», в частности, была основана большая часть сюжетов по освоению так называемого Дикого Запада в XIX веке. Разумеется, никакой «дикой» эта часть будущих США не была: к моменту прихода белых переселенцев эти земли были вполне освоены местными индейскими племенами. Конечно, хозяйство индейцев было достаточно примитивным, часто коренные жители жили охотой и собирательством, но скотоводство и земледелие тоже были распространены.

Приход колонистов на эти земли сопровождался хищническим истреблением местной фауны — в том числе бизонов, которые были главным охотничьим ресурсом индейских племен, — а также силовым отъемом земли у местных жителей и физическим устранением несогласных, часто самыми варварскими способами. Например, через печально известные «одеялами с оспой».

Официальные власти США при этом занимали двойственную позицию. С одной стороны, в войны с индейцами федеральные власти старались без нужды не вступать — уже тогда на геноцид аборигенов смотрели осуждающе. С другой стороны, раз за разом эти войны возобновлялись с новой силой, причем причиной всегда выставлялась «защита переселенцев».

На случайный одиночный выстрел из лука в сторону очередного ковбоя следовала общевойсковая операция с кавалерией и пушками, приводившая к уничтожению очередного десятка индейских деревень. Через несколько лет ситуация повторялась в другом месте — ровно по такому же сценарию.

Договор о космосе и Соглашение о Луне

Принципы экстерриториального освоения космического пространства было предложено закрепить в так называемом Соглашении о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было заключено под эгидой и в рамках ООН 18 декабря 1979 года.

В нем, в частности, говорится о принципе исключительно мирного использования Луны и других небесных тел, постулируются принцип равных прав всех государств на исследования небесных тел, а также принцип недопустимости претензии со стороны любого государства на распространение своего суверенитета на какое-либо небесное тело. Последний-то и был нарушен «лунным» заявлением Трампа.

К настоящему моменту времени ни США, ни Россия не являются участниками этого договора, однако Москва несколько раз подчеркивала свою приверженность духу этого соглашения, не допуская каких-либо территориальных претензий на любые естественные объекты за пределами земной атмосферы.

До президентства Трампа похожую позицию занимал и Вашингтон: он крайне осторожно высказывался по вопросам распространения земного суверенитета на естественные объекты в космосе. Хотя частных инициатив в тех же США хватало, включая «продажу» участков лунной поверхности всем желающим. И вот теперь, похоже, Штаты решили изменить правила игры.

Еще одним документом, который пусть и непрямо, но задает формат взаимодействия земных государств в космосе, является так называемый «Договор о космосе», заключенный 10 октября 1967 года. Полностью он назывался так: Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. В этом документе прямо указано, что ни одно государство не может предъявлять претензию на владение космическим телом или его частью, а суверенитет государств распространяется только на непосредственно запущенные ими космические объекты.

Договор о космосе, который на сегодняшний день подписан и ратифицирован сотней с лишним стран мира, является гораздо более важным документом международного права, нежели Соглашение о Луне, которое так и не нашло значимой поддержки у великих держав и насчитывает пока лишь 17 участников. Но по сути, последнее заявление Трампа подкладывает «мину замедленного действия» и под Договор о космосе, так как дезавуирует принцип неприменения земного суверенитета к небесным телам. Пусть и варианте «защиты американским государством притязаний своих граждан» в стиле Дикого Запада.

Важность Договора о космосе нельзя переоценить: лишь следование духу и букве этого документа пока удерживает мир от нового витка гонки вооружений в околоземном пространстве. В частности, договор прямо запрещает размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установку его на Луне или любом другом небесном теле, на космической станции или непосредственно в космосе.

Здесь не Дикий Запад, Трамп!

Если США выйдут из Договора о космосе, то «посыпется» вся выстраиваемая на протяжении второй половины ХХ века система глобальной безопасности, а о политике ядерного сдерживания можно будет просто забыть. Ведь в случае размещения оружия массового поражения в космосе сценарий ядерной войны становится катастрофическим для стороны, подвергшейся первому удару: массированный запуск ядерного оружия с околоземной орбиты практически невозможно перехватить без разработки совершенно иных оборонительных систем.

Впрочем, пока что декларации Дональда Трампа выглядят скорее как страшилки в стиле «Звездных войн». Как было сказано в информационном сообщении Роскосмоса, астронавт NASA был лишь пассажиром на новом космическом корабле «Союз МС-16», тогда как до полноценного возврата Штатов к освоению хотя бы околоземной орбиты исключительно своими силами еще очень далеко.

На сегодняшний день, пожалуй, только у России достаточно сил и возможностей, чтобы воспрепятствовать планам США на такую ползучую «оккупацию» космического пространства и небесных тел. Да, мы пока что не нашли на Луне никаких селенитов из рассказа Герберта Уэллса, будущее которых могло бы нас беспокоить, как судьба уничтоженных индейцев в США. Однако Луна и другие небесные тела действительно являются общечеловеческим достоянием и не могут быть объявлены чьей-либо частной собственностью.

Россия встала на пути этих наглых притязаний — пусть пока лишь в словесной форме. Ну так «по мощам и елей», коль скоро даже своих астронавтов Америке приходится возить в космос на российских «Союзах».

Космические перспективы «американских предпринимателей» можно наглядно оценить по «успехам» компании Илона Маска, которая на прошлой неделе взорвала на испытаниях очередной прототип лунного и марсианского космического корабля Starship.

Так что, вероятнее всего, Дикого Лунного Запада миру ждать еще достаточно долго, и это дает человечеству время на подготовку ко встрече «ковбоев» во всеоружии.