Белоруссия попросила Россию снизить цену на газ

Минск, 9 апреля. Белоруссия инициировала вопрос о снижении стоимости российского газа для республики в 2020 году, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

«В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит слова Каранкевича агентство БелТА.

По словам белорусского министра, в настоящее время прослеживается динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ.

В феврале «Газпром» подписал с представителем Белоруссии в РФ Владимиром Семашко документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в текущем году. Цена на газ для Белоруссии сохранилась на уровне прошлого года – 127 долларов за тысячу кубометров.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена российского газа должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что контракт может быть пересмотрен.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о планах Минска закупить в России в апреле 2 млн тонн нефти по цене 4 доллара за баррель. По его словам, концерн «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями об апрельских поставках нефти 2 апреля. При этом Румас обратил особое внимание на то, что поставки будут осуществляться без премий.