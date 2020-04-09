Весенний призыв не коснется выпускников школ этого года

Москва, 9 апреля. Выпускникам школ, попадающим под время весеннего призыва, дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил, замминистра обороны РФ Валерий Герасимов в четверг, 9 апреля.

«Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года, не будут, — заявил Герасимов. — Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения».

Замминистра уточнил, что студенты, которые завершают обучение в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования, призовут в армию после сдачи выпускных экзаменов.

Напомним, призывная кампания стартовала в России 1 апреля на фоне пандемии коронавируса.

Всего к мероприятиям призыва вызывается более 650 тысяч человек.