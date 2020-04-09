Политолог Сатановский назвал единственную пользу от пандемии коронавируса

Москва, 9 апреля. В условиях пандемии люди становятся более ожесточенными и нетерпимыми, заявил политолог Евгений Сатановский. Об этом он написал в Telegram-канале «Армагеддоныч».

По его словам, это заметно на примере отдельных государств, а также на примере конкретных людей. По словам эксперта, у опасного вируса есть единственная польза — в сложный период можно ждать расцвета искусства. По мнению политолога, в условиях коронавируса люди все больше возвращаются к своей «биологии», забывая о цивилизации. Сообщения СМИ вызывают у населения все больше агрессии и насилия. Ситуация усугубляется тем, что людям нужно постоянно находиться в закрытом пространстве.

«Одна польза: на удобренной страстями и трагедиями почве неизбежно прорастет много талантливых произведений литературы и искусства, как это всегда у человечества и происходит», — написал эксперт.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что принимаемые властями России меры по предотвращению распространения коронавируса препятствуют резкому росту числа зараженных.

По ее словам, региональные власти РФ вводят ограничения только после тщательного анализа рисков и сложившейся ситуации, что предотвращает взрывной рост зараженных и защищает систему здравоохранения от перегрузки.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России был введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.