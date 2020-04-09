Москва, 9 апреля. Принимаемые властями России меры по предотвращению распространения коронавируса препятствуют резкому росту числа зараженных. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

По ее словам, региональные власти РФ вводят ограничения только после тщательного анализа рисков и сложившейся ситуации, что предотвращает взрывной рост зараженных и защищает систему здравоохранения от перегрузки.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России был введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.