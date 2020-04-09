Доктор Комаровский дал совет, что делать при первых симптомах коронавируса

Москва, 9 апреля. Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что необходимо делать при появлении первых симптомов коронавируса.

По словам врача, при появлении признаков респираторной инфекции не надо никуда бежать и распространять заболевание.

«Если вы чувствуете, что заболеваете, и вы молодой человек, который не находится в потенциальной группе риска (у вас нет сопутствующих заболеваний, иммунодефицитного состояния), то не надо никуда бежать. Не надо выбегать на улицу и распространять инфекцию», — объяснил Комаровский.

Доктор подчеркнул, что в такой ситуации в госпитализации нуждается только человек с реальной дыхательной недостаточностью, одышкой, затрудненным дыханием. Всем остальным рекомендуется сидеть дома и правильно лечиться.

«Если у вас есть признаки ОРВИ — температура, кашель, чихание, боль в горле, то все, что вы должны сделать — это правильно лечиться», — добавил Комаровский.

Врач посоветовал регулярно увлажнять и проветривать помещение, много пить, не заставлять себя есть, промывать нос солевыми растворами, а при высокой температуре использовать жаропонижающие средства.

Однако прежде всего в такой ситуации необходимо озаботиться тем, есть ли в окружении люди в группе риска, для которых ОРВИ может быть потенциально опасным.

«Вот это главное, а что делать с вами — это не главный вопрос. С вами все понятно, с вами все будет хорошо», — подытожил врач.

По данным на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 10 131 человека, за последние сутки выявлено 1459 случаев заболевания коронавирусом. За сутки из больниц 118 человек, общее число победивших инфекцию составило 698 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило полтора миллиона человек, от инфекции скончались свыше 88 тысяч человек.