Россия поставила условие ОПЕК по новой нефтяной сделке

Москва, 9 апреля. Россия поставила ОПЕК условие, потребовав, чтобы США тоже присоединились к новой сделке, которая призвана сдержать обвал цен на нефть. Об этом в четверг заявил заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Он обратил внимание на то, что Россия и Саудовская Аравия, будучи крупнейшими мировыми экспортерами, последние годы сдерживали добычу нефти, чтобы компенсировать переизбыток сырья. Соединенные Штаты, которые в прошлом году стали лидером по добыче, этих мер не придерживаются. В итоге получается, что, несмотря на все старания Москвы и Эр-Рияда, сырья на рынке меньше не становится — освободившуюся нишу тут же занимают американцы. В то время как одни ужимаются и торгуют себе в убыток, другие расширяют производство и пытаются отвоевать потребителей. По словам Белогорьева, действия американцев вносят дисбаланс, расшатывая и без того нестабильный сырьевой рынок.

«В то время, как РФ и Саудовская Аравия годами ограничивали добычу, ее активно наращивали американцы. Пока одни добивались равновесия на рынке, США активно на этих уступках зарабатывали. В определенный момент ситуация перестала устраивать Москву и Эр-Рияд», — рассказал эксперт порталу «Экономика сегодня».

Замдиректора Института энергетики и финансов полагает, что новая сделка может стать серьезным испытанием для российских нефтяников, ведь речь идет о сокращении на 1,6 млн баррелей, что сопоставимо с добычей одного «Лукойла». С другой стороны, это ограничение, вероятнее всего, будет временной мерой, которая продлится 2-3 месяца. Белогорьев не исключил, что летом экспортеры вновь соберутся, чтобы пересмотреть условия сделки.

Напомним, что цены на нефть обрушились до 30 долларов за баррель и ниже в марте этого года, когда сорвалась сделка ОПЕК+. Саудовская Аравия настаивала на дальнейшем сокращении, однако Россия предложила сперва изучить влияние коронавируса на мировую экономику. В результате саудиты объявили Москве ценовую войну, увеличив объем добычи и снизив цены на нефть.

