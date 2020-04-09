Названы страны, откуда в регионы ЦФО вернулись свыше 14 тысяч россиян

Москва, 9 апреля. Свыше 14 тысяч россиян вернулись из-за границы в период с 24 марта по 6 апреля. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что в регионы Центрального федерального округа прибыли 13 778 человек из 77 стран, в том числе из Таиланда, Украины, Финляндии, Турции, Доминиканской Республики, Кубы, Вьетнама и ОАЭ.

«Обращаем внимание, что с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», — добавили в заявлении.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главными симптомами являются сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что российское правительство подготовит до конца недели решения по поручениям президента Владимира Путина в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией

Вирус стремительно распространяется по миру. Многие эксперты считают, что коронавирус был разработан в США. Так, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин считает COVID-2019 биологическим оружием нового поколения.