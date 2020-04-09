Число заболевших коронавирусом россиян превысило 10 тысяч. События дня. ФАН-ТВ

Италия встала на защиту репутации России
Премьер-министр Италии резко пресек намеки западных журналистов на то, что Россия выставляла определенные условия, перед тем, как оказать помощь.
«Сам намек глубоко оскорбляет меня. Это оскорбление для итальянского правительства — думать, что помощь, которую мы получили от России, Китая и других стран, может стать рычагом давления», — заявил Джузеппе Конте, премьер-министр Италии.
По словам Конте, он и Владимир Путин проводили долгие телефонные переговоры, и со стороны Москвы не было даже намеков на давление, исключительная солидарность. Напомним, в конце марта в Италию прибыли 15 военных самолетов. Это около сотни военных вирусологов и специалистов Минобороны, врачебно-сестринские бригады, оборудование для диагностики и дезинфекции.
В России начали лечить от COVID-19 переливанием крови
процедуры по переливанию крови выздоровевших прошли в Москве. В России приступили к исследованию нового способа лечения коронавируса — безопасного, но эффективного или нет — пока под вопросом. Тем не менее, 11 пациентов, которые переболели новой коронавирусной инфекцией и успешно вылечились, по своей инициативе стали донорами. Их плазму уже получили несколько заболевших человек. Аналогичные исследования сейчас проводят в Китае, Германии и США. Не исключено, что такой метод поможет россиянам как можно скорее выработать коллективный иммунитет.
Число заболевших в России превысило 10 тысяч
И снова о цифрах — мы преодолели важный, психологический рубеж — число заболевших в России превысило 10 тысяч человек. Суточный прирост перевалил за тысячу, обновив рекорд внутри страны. Среди регионов, куда инфекция пока не добралась, осталось всего четыре субъекта Федерации — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка. Общее число заболевших сейчас колеблется до 10 тысяч ста тридцати. Умерли почти 80 человек.
Владимир Путин проводит совещание с главами регионов
Владимир Путин сегодня проводит совещание с главами регионов. Проходит оно в режиме видеоконференции из-за введенного режима борьбы с коронавирусом. Это, собственно, и основная тема для разговора президента с губернаторами. Ключевые вопросы, на которых российских лидер призывает сосредоточиться коллег, — борьба с распространением эпидемии, защита здоровья и жизни, безопасность людей, обеспечение устойчивости экономики, а также сохранение занятости и доходов граждан. Готовность медучреждений — вот всеобщая и неотложная по словам президента задача. Пик эпидемии в нашей стране еще не пройден, а ситуация осложняется с каждым днем. Но из бюджета уже выделены средства на закупку аппаратов ИВЛ, а машины скорой помощи начнут поступать в регионы уже в апреле. Минфин в свою очередь должен позволить регионам самим определять, на чем концентрировать ресурсы. Кроме того, нельзя допустить массового ограничения работы предприятий, а бизнес и граждане, временно потерявшие работы, нуждаются в новых мерах поддержки, которые будут разработаны в самое ближайшее время.