Число заболевших коронавирусом россиян превысило 10 тысяч. События дня. ФАН-ТВ

Италия встала на защиту репутации России Премьер-министр Италии резко пресек намеки западных журналистов на то, что Россия выставляла определенные условия, перед тем, как оказать помощь. «Сам намек глубоко оскорбляет меня. Это оскорбление для итальянского правительства — думать, что помощь, которую мы получили от России, Китая и других стран, может стать рычагом давления», — заявил Джузеппе Конте, премьер-министр Италии. По словам Конте, он и Владимир Путин проводили долгие телефонные переговоры, и со стороны Москвы не было даже намеков на давление, исключительная солидарность. Напомним, в конце марта в Италию прибыли 15 военных самолетов. Это около сотни военных вирусологов и специалистов Минобороны, врачебно-сестринские бригады, оборудование для диагностики и дезинфекции.

В России начали лечить от COVID-19 переливанием крови процедуры по переливанию крови выздоровевших прошли в Москве. В России приступили к исследованию нового способа лечения коронавируса — безопасного, но эффективного или нет — пока под вопросом. Тем не менее, 11 пациентов, которые переболели новой коронавирусной инфекцией и успешно вылечились, по своей инициативе стали донорами. Их плазму уже получили несколько заболевших человек. Аналогичные исследования сейчас проводят в Китае, Германии и США. Не исключено, что такой метод поможет россиянам как можно скорее выработать коллективный иммунитет.

Число заболевших в России превысило 10 тысяч И снова о цифрах — мы преодолели важный, психологический рубеж — число заболевших в России превысило 10 тысяч человек. Суточный прирост перевалил за тысячу, обновив рекорд внутри страны. Среди регионов, куда инфекция пока не добралась, осталось всего четыре субъекта Федерации — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка. Общее число заболевших сейчас колеблется до 10 тысяч ста тридцати. Умерли почти 80 человек.