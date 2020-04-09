Сирия, 9 апреля. Террористы стягивают крупные подкрепления на юг Идлиба. Боевики ИГ1 предприняли вылазку на позиции САА на юго-востоке Хомса. На севере Хасаки начались междоусобные стычки в рядах союзников Турции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению террористов ИГ на юго-востоке провинции Хомс.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на въезде в город Аль-Касра к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: лишились одного из полевых командиров группировки «Дивизия Султан Мурад» после взрыва в Аль-Бабе; начали междоусобную борьбу на севере Хасаки.

Международная коалиция: осуществила вылеты над городом Аш-Шаддади на юге Хасаки.

Провинция Алеппо

Несколько часов назад сообщалось о взрыве заминированного автомобиля в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо, жертвой которого стал полевой командир группировки «Дивизия Султан Мурад», действующей в составе «Сирийской национальной армии». Информационный портал Baladi-News передает, что от полученных травм боевик по имени Абу Фейсал Аль-Изза скончался в больнице Турции.

Также, согласно уточненной информации военного источника в сети Twitter (mohmad_rasheed), в результате инцидента пострадали и несколько гражданских лиц. Напомним, ответственность за случившееся возлагают на членов курдской группировки «Силы освобождения Африна», осуществляющих подпольную деятельность в зонах оккупации союзников Турции.

Провинция Хомс

Вылазка террористов «Исламского государства» произошла в Хомсе. Как передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq), группа боевиков предприняла попытку нападения на позиции Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке провинции. Столкновения развернулись неподалеку от контрольно-пропускного пункта правительственных сил в районе Вади аль-Ваер. Никакой информации об итогах вооруженного противостояния пока не поступало.

Как известно, эта территория находится в непосредственной близости от оккупированной США 55-километровой зоны. Военные эксперты полагают, что джихадисты, предпринимающие нападения в пустыне Бадия аш-Шам, координируют свои действия с силами международной коалиции США, дислоцирующимися на базе «Ат-Танф». Напомним, западные специалисты открыто тренируют на объекте боевиков группировки «Джейш Магавир ат-Таура». Более того, не раз появлялись свидетельства присутствия на охраняемой США территории и боевиков ИГИЛ1.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Manar заявляет о взрыве на въезде в город Аль-Касра, контролируемый «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). В результате детонации СВУ были убиты два местных жителя. О возможных пострадавших пока неизвестно. В организации взрыва подозревают террористов «Исламского государства», действующих в составе так называемых спящих ячеек. Однако связанные с группировкой медиаресурсы пока не публиковали сообщений, подтверждающих эту информацию.

Провинция Идлиб

Telegram-канал (ogn55) сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции стягивают дополнительные подразделения к линии соприкосновения сил с правительственными войсками в район административной границы между Идлибом и Хамой. Подкрепления были передислоцированы в горный район Джабель Шахшабо. Предполагается, что радикальные исламисты намереваются вновь спровоцировать столкновения с Сирийской арабской армией (САА) на данном направлении, несмотря на действие режима тишины.

Провинция Хасака

Вслед за междоусобицами в Ракке союзники Турции начали вооруженную борьбу в Хасаке. По информации агентства новостей Muraselon, несколько бандгрупп, действующих в составе «Сирийской национальной армии», вступили в противостояние в деревнях Аль-Ариша, Ад-Давудия и Ас-Салихия в районе Рас аль-Айна. Что послужило поводом для возникновения конфликта, пока неизвестно. Однако предполагается, что причиной могли стать разногласия в распределении домов, покинутых местными жителями во время операции «Источник мира». Напомним, несколько часов назад на север провинции прибыли 19 автобусов с членами группировок «Ахрар аш-Шаркыя», «Аль-Джабхат аш-Шамия» и их родственниками, которые займут пустующие дома.

Между тем в южных районах провинции были замечены военные самолеты возглавляемой США международной коалиции. Как передает информационный портал Al Nour, вылеты наблюдались неподалеку от города Аш-Шаддади.

1 Организация запрещена на территории РФ.