Список объектов дезинфекции МЧС пополнился дорогами, больницами, вокзалами и остановками

Москва, 9 апреля. Специалисты МЧС России отчитались о проведенной дезинфекции 430 км автодорог и 650 вокзалов и остановочных пунктов, передает корреспондент Федерального агентства новостей. С начала апреля все территориальные органы ведомства провели дезинфекцию более 15 тыс. кв. метров зданий и сооружений транспортной инфраструктуры и почти 1,7 тыс. единиц техники.

«Подразделения МЧС России в ежедневном режиме проводят обработку дезинфицирующими средствами социальных объектов: лечебных и образовательных учреждений, а также объектов социального обслуживания. За неделю удалось дезинфицировать почти 65 зданий, предполагающих массовое пребывание граждан», – сообщили в ведомстве.

В МЧС рассказали, что 8 апреля в Челябинске санитарную обработку провели в четырех горбольницах, Центре помощи детям «Аистенок», а также зданиях Военной прокуратуры и Военного следственного отдела Челябинского гарнизона. 9 апреля в Магнитогорске обрабатываются здания горбольниц и Центра охраны материнства и детства, а также пешеходный бульвар.

В работах по дезинфекции используется специальная техника и снаряжение, объяснили спасатели. Например, в обработке дорожного покрытия задействованы авторазливочные станции (АРС-14 на базе ЗИЛ-131). Они вмещают около 2,7 тыс. литров специального раствора — 1%-го гипохлорита натрия.

Специальную обработку проводят и на территории подразделений МЧС России: с начала апреля обработку прошли почти 60 ведомственных объектов общей площадью более 200 кв. метров и более 570 единиц спецтехники.

Уточняется, что подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности.