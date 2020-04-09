Правительство РФ подготовит до конца недели новые решения по борьбе с коронавирусом

Москва, 9 апреля. Российское правительство подготовит до конца недели решения по поручениям президента России Владимира Путина в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«В самое ближайшее время, уже до конца этой недели мы подготовим все необходимые решения», — сказал глава российского правительства.

В среду российский лидер призвал губернаторов прозвучавшие в ходе совещания в режиме видеоконференции поручения исполнить «самым оперативным образом».

Российские власти моментально отреагировали на распространение нового типа вируса по всему миру и приняли ряд мер для борьбы с вирусом. В частности, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, закрыли музеи, кинотеатры, театры, кафе, бары и некоторые магазины. Глава государства ввел нерабочую неделю до конца месяца, работают, в частности, аптеки, продовольственные магазины, больницы.