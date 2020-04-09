Россияне рассказали о работе на «удаленке» во время самоизоляции

Москва, 9 апреля. Россияне рассказали об изменениях в работе после перехода на удаленный режим из-за коронавирусной инфекции. 20% респондентов считают, что стали работать лучше на «удаленке». Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

В открытом опросе принимали участие 1600 экономически активных жителей России, достигших совершеннолетия.

Так, 32% респондентов отметили снижение качества своей работы после перехода на «удаленку». 35% заявили, что качество труда осталось на прежнем уровне.

Отмечается, что продуктивность работы во время самоизоляции снижается преимущественно у работников с детьми — 36%. При этом 31% граждан без детей считают, что стали работать из дома хуже, чем из офиса.

18% опрошенных заявили об увеличении нагрузки после перехода на удаленный режим работы. 36% сообщили, наоборот, о снижении загруженности, а 40% считают, что объем работы остался прежним.

О своем желании остаться на удаленном режиме работы заявили 19% респондентов. Чем старше респонденты, тем меньше среди них желающих работать дома: среди россиян до 34 лет хотят работать удаленно 22%, а среди опрошенных старше 44 — только 16%. По завершении карантина в офис хотят вернуться 66% россиян.

Среди состоящих в браке россиян больше желающих вернуться на работу в офис, чем среди холостых: 67% против 62%, соответственно.