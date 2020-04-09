Доктор Мясников предложил объяснение катастрофической смертности от коронавируса в США

Врач и телеведущий Александр Мясников, долгое время работавший в США, прокомментировал данные о катастрофической смертности среди американцев от коронавируса. По словам Мясникова, хотя полного объяснения этой катастрофе нет, возможно, дело в самом принципе американского здравоохранения, когда в некоторых больницах США ситуация порой хуже, чем в африканских госпиталях.

За последние двое суток США поставили антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом и по числу смертей от этой инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, 7 апреля в США скончались более 1,7 тысяч человек; 8 апреля там зарегистрировано 1973 смерти. Лидерство по количеству как заболевших, так и умерших держит Нью-Йорк, где медики постоянно сообщают о тяжелейшей ситуации в больницах.

«Насчет ужасающей смертности мне не очень понятно, если честно, — комментирует Федеральному агентству новостей эту ситуацию Александр Мясников. — Смертность в Нью-Йорке на сегодня примерно 10 тысяч человек. По официальным данным еще несколько дней назад смертность от COVID была примерно семь тысяч. Но было еще и 16 тысяч умерших от гриппа за три месяца. 16 тысяч — это только зарегистрированных серологически подтвержденных случаев смерти от гриппа. И я задаюсь вопросом: почему хватало гробов и всего остального на 16 тысяч погибших от гриппа, хотя на самом деле их значительно больше? И хватило семи тысяч, умерших от COVID, чтобы людей начали хоронить в пластиковых мешках, расконсервируют какое-то кладбище на окраине Нью-Йорка и так далее? Мне это реально непонятно».

Конечно, гибель всех этих людей и в Нью-Йорке, и по всем Соединенным Штатам — это чудовищные числа, но статистически это не такие запредельные показатели, чтобы все рухнуло, отмечает врач.

«Да, тысячи погибших — это ужасно, но давайте смотреть правде в глаза: для такого города как Нью-Йорк и для такой страны как США — это все-таки капля в море, — отмечает врач. Не только в Нью-Йорке, но и во всей Америке от банального гриппа на сегодня умерло гораздо больше».

По словам собеседника ФАН, даже то, что в некоторых больницах тела умерших от коронавируса не помещаются в морге, в общем-то ситуация не из ряда вон выходящая.

«Я сам такое видел, когда работал в США в больнице рядом с Бруклинским мостом, — говорит Мясников. — Это была картина в общем-то ежедневная: морга как такового у нас не было, и тела отправляли в другое место. Хотя такого количества трупов, которые буквально грузят в рефрижератор, я, конечно, не припомню».

Поэтому закономерен вопрос, почему на этот раз система здравоохранения Соединенных Штатов оказалась в коллапсе, говорит он. Но однозначного ответа на пока нет.

«Почему не справилась их система здравоохранения, непонятно не только мне, это непонятно и американским профессорам, — продолжает Мясников. — Самая богатая страна, было время подготовиться, и непонятно, почему у них сейчас не хватает самого элементарного: масок, защитных очков, медицинских халатов. Это непонятно и самим американцам».

Вспышку коронавируса в США, скорее всего, спровоцировала огромная миграция из Китая после того, как в Ухани вспыхнула эпидемия, говорит врач.

«В период с января по февраль из Китая в США сразу вернулось примерно полумиллиона человек, это видимо, и спровоцировало вспышку. А вот почему такая смертность, и почему вся эта ситуация обрушила систему американского здравоохранения, в общем не очень понятно», — говорит он.

У собеседника ФАН есть версия, основанная на достаточно большом опыте работы не только в США, но и в Африке.

«У меня есть свое объяснение, — говорит он. — Дело в том, что в США своеобразная система публичных госпиталей. Там огромное количество людей не имеет медицинской страховки. Со страховкой либо совсем бедные, их медицинские расходы покрывает Medicare (национальная программа медицинского страхования в США) — это афроамериканцы, нищие, те, кто не хочет работать, а таких там много… Либо это пожилые, у которых приличная страховка, либо те, кому страховку оплачивает работодатель».

Посередине — средний класс, среди которого многие сознательно не покупают страховку из-за ее дороговизны, либо работающие, но по каким-то причинам не имеющие страховки, говорит медик.

«Поэтому в США градация от небольших частных больниц, фактически медицинских офисов, до больших публичных госпиталей, которые всегда переполнены такими болезнями, которые я ни в какой Африке не встречал. Просто как на войне — люди лежат с огнестрельными ранениями, с колотыми ранами, отравленные, наркоманы... Говорю из своего личного опыта. Я работал много в Африке, но никогда не видел такой беды, как в Америке. И когда эти две беды (общее неблагополучие и коронавирус) легли одна на другую, оказалось, что у них госпитали так переполнены, что работают на пределе, а частные клиники просто не приспособлены для большого количества больных. В этих клиниках фактически нет реанимаций, они там не предусмотрены как таковые. Думаю, специфическая система американского здравоохранения просто не выдержала, когда пошло сразу много больных. Но это мое предположение, по сути ответа пока нет. Не удивлюсь, если окажется, что разные нации по-разному реагируют на коронавирус. Потому что основные жертвы и тяжело болеющие — это все равно афроамериканцы, пожилые, с люди с избыточным весом, с множественными хроническими заболеваниями. Там у каждого второго диабет и гипертония. У них достаточно много людей с факторами риска. Нам предстоит еще в этом разбираться, но пока точного ответа ни у кого нет», — резюмировал Александр Мясников.

Ранее медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в Facebook о катастрофической ситуации в больнице, где она работает. Женщина жалуется на нехватку персонала и оборудования, на неготовность системы и на другие сложности.

«Никто еще не покинул наше отделение, кроме как в мешке для трупов», — написала медик.

Всего в США коронавирусом заразились более 420 тысяч человек, более 14 тысяч из них скончались. Это самые высокие показатели по всему миру, где число зараженных превысило полтора миллиона, а количество погибших движется к ста тысячам.