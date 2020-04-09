Мишустин предупредил, что меры по борьбе с COVID-19 в регионах не должны быть избыточными

Москва, 9 апреля. Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что меры регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией не должны быть избыточными.

Кабинет министров в самые сжатые сроки составит график передачи дополнительного коечного фонда регионам, добавил Мишустин.

«В самые сжатые сроки правительство составит график передачи коечного фонда федеральных клиник в распоряжение регионов», — сказал Михаил Мишустин.

Информация о вспышке коронавирусной инфекции появилась в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России предпринят ряд мер для предотвращения распространения инфекции.

В частности, введен режим самоизоляции, некоторые работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, закрыты развлекательные центры, фитнес-залы, а вузы и школы продолжают обучение школьников и студентов дистанционно. Также россиянам рекомендовано в общественных местах держаться друг от друга на расстоянии не меньше полутора метров. В России новым типом коронавирусной инфекции заразилось свыше 10 тысяч человек, передает телеканал «360».

Как сообщают «Известия», ученые открыли способность антипаразитарного лекарства почти полностью подавлять размножение коронавируса в течение двух суток.