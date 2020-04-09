Ученые рассказали об ужасающей внешности геймера через 20 лет

Москва, 9 апреля. Исследователи определили, как через 20 лет будут выглядеть злоупотребляющие компьютерными играми люди. Ученые описали последствия от чрезмерного времяпрепровождения за компьютером и игровыми консолями.

Специалисты создали трехмерную модель геймера и назвали ее «Майкл — будущий геймер 2040 года». Подчеркивается, что игровая зависимость негативно скажется не только на внешнем виде человека, но и на физическом состоянии. Так, дефицит витамина D приведет к образованию залысин, а плохая осанка станет причиной появления внушительного горба.

Изменения коснутся и пальцев на руке геймера. На цифровой модели видно, что у человека имеется так называемый «большой палец PlayStation», который появляется из-за многочисленных нажатий на кнопки игрового контроллера.

Исследователи считают, что в будущем геймер будет страдать от варикоза, ожирения, его руки будут покрыты волдырями, кожа станет бледной, а глаза нальются кровью. Длительное времяпрепровождение в комнате со спертым воздухом приведут к появлению волос в ушах, а под глазами появятся темные круги. У человека начнет развиваться синдром запястного канала из-за постоянного использования компьютерной мыши и клавиатуры. Отмечается, что если затянуть с лечением этого недуга, то может дойти до ампутации конечности.

Избежать подобной участи помогут регулярные занятия спортом. Специалисты совеют играть в компьютерные игры в хорошо освещенной комнате, а также следить за своим рационом и осанкой. Отмечается, что люди стали проводить за играми на 19% больше времени.