Минздрав РФ назвал основные симптомы заражения коронавирусом

Москва, 9 апреля. Министерство здравоохранения РФ огласило список основных симптомов, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекции. Он содержится в обновленных рекомендациях по лечению и профилактике коронавируса, которые в четверг были опубликованы на официальном сайте ведомства.

В 90% случаях признаками заболевания является повышенная температура тела, в 80% — сухой кашель с небольшим количеством мокроты, в 55% — одышка, в 44% — утомляемость, в 20% — ощущение заложенности в грудной клетке. Кроме того, на коронавирус также могут указывать боль в горле, насморк, снижения обоняния и вкусовых ощущений, а также конъюнктивит.

Инкубационный период коронавируса составляет в среднем 5-7 суток. Среди первых симптомов могут быть миалгия (боль в мышцах), спутанность сознания, головные боли, в редких случаях — кровохарканье и диарея.

Напомним, что ранее Минздрав РФ обнародовал препараты, которые способны эффективно противостоять коронавирусной инфекции. К их числу относятся комбинации хлорохина, гидроксихлорохина, лопинавир+ритонавира, азитромицина и препаратов интерферонов.

Вспышка коронавируса впервые произошла в конце прошлого года в Китае. Предположительно источником инфекции были летучие мыши, которых в КНР принято употреблять в пищу. Ученые полагают, что вирус мутировал в этих животных и стал опасным для человека.

Небывалая скорость распространения заразы, которая за несколько месяцев спровоцировала мировую пандемию, объясняется несколькими факторами: отсутствием иммунитета к новому типу коронавируса, отсутствием вакцины, высоким уровнем глобализации, поздним реагированием многих стран на угрозу и трудностью диагностики. Заболевание имеет симптомы обычной простуды, а в некоторых случаях и вовсе протекает без симптомов.