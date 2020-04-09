Марков назвал главный фактор взрывной эпидемии коронавируса в США

Все доселе скрытые от взора большинства проблемы системы здравоохранения США вылезли наружу благодаря эпидемии коронавируса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации и политолог Сергей Марков.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что Соединенные Штаты вышли на второе место в мире по заболеваемости COVID-19, опередив в этом скорбном рейтинге Испанию. Эти данные предоставил университет Джона Хопкинса — согласно им, число умерших в США от коронавируса на сегодняшний день составляет 14 817 человек.

«Всему виной устройство американской медицины, которая является суперрыночной и поэтому очень плохой, — уверен политолог. — Она очень дорога: по разным подсчетам, от 30 до 60 миллионов граждан Соединенных Штатов попросту не могут ее себе позволить. Просто обратиться к врачу — это тоже дорогое удовольствие, поэтому большинство из таких людей привыкли все болезни переносить на ногах».

Еще одним минусом почти полностью частной медицины в США, по словам эксперта, является ее децентрализованность: разрозненные учреждения попросту не способны к концентрации ресурсов и организации своей деятельности по «военному» типу, который так необходим во время эпидемии.

«Свою лепту в распространение опасной болезни привносят асоциальные группы населения, которых, на самом деле, достаточно много в Соединенных Штатах. Мы-то привыкли иметь дело с Америкой деловой, трудовой и научной — но это только ее витрина. Там, на периферии, существует огромное количество маргинальных элементов с низкой культурой заботы о своем здоровье: наркоманов, пьяниц, а то и вообще неких полубанд, преимущественно состоящих из определенных этнических групп. Именно поэтому распределение доли заболевших и умерших от коронавируса в США является расово неравномерным», — считает Марков.

В эпоху борьбы с COVID-19 проявляется несовершенство также и политического устройства Соединенных Штатов — по словам собеседника ФАН, излишний федерализм отводит ключевую роль в борьбе с бедствиями именно регионам, что в условиях массовости заболевания является в корне неверным. Неспособность государства проводить единую антиэпидемиологическую политику дополнительно способствует разгулу коронавируса.

«Еще один фактор, который, если бы не эпидемия, являлся бы сугубо положительным — это очень высокая интенсивность перемещения населения в Америке, — уверен политолог. — Из-за этого заражение происходит практически моментально».

По совокупности всех этих причин США и стали новым мировым центром распространения пандемии, резюмирует Марков. Из-за того, что медицина в этой стране — чистый бизнес, она фактически недоступна для большинства ее населения.

Напомним, по состоянию на 9 апреля, всего в мире зафиксировано 1 472 748 случаев заражения коронавирусом. При этом 328 708 человек выздоровели, а 88 134 — погибли. Число заболевших в РФ — 10 131 (698 вылечились, 76 умерли).