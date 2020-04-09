В ДНР обвинили Зеленского в использовании коронавируса для срыва Минских соглашений

Даже глобальная пандемия Киевом используется для торможения Минских соглашений. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов.

Украина нарушает договоренности

Украина продолжает отказываться от прямых переговоров с республиками Донбасса и постоянно обстреливает их из своих орудий. Так, Вооруженные силы Украины 11 раз нарушили перемирие на юго-востоке за прошедшие сутки. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ФАН) составило 11 раз», — сообщил представитель ведомства.

Отвлечение внимание людей

Как отметил депутат Нарсовета ДНР Александр Камышов, режим президента Украины Владимира Зеленского продолжает транслировать агрессивную риторику в отношении Донбасса, каждый день придумывая страшилки о республиках. При этом президент пытается скрыть реальные внутренние проблемы Украины, убрать их на задний план, уверен политик.

«Так, сегодня для пиарщиков украинского президента одним из немногих способов отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем в украинской медицине и социуме остается сгущение мрачных красок об эпидемии в Донбассе, о несуществующих сотнях зараженных, и десятков умерших от коронавируса», — пояснил Александр Камышов.

Политик заметил, что в то время, когда по всему миру звучат призывы к сплочению против новой глобальной угрозы, Владимир Зеленский озвучивает только пропагандистские заявления, направленные на максимальную дискредитацию Луганской и Донецкой народных республик. При этом Зеленский и его команда полностью забыли свои предвыборные лозунги о мире.

«Даже глобальная пандемия Киевом используется для торможения минских переговоров, а на линии разграничения обстрелы не утихают ни на день. Но несмотря на украинскую пропаганду, провокации и очевидную недоговороспособность, ситуация в республиках остается стабильной. Народная милиция сдерживает украинскую агрессию, система здравоохранения также в полной боевой готовности, дипломатия не сдает занятых позиций», — заключил Александр Камышов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.