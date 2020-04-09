Ходорковский последовал примеру братьев Навальных и сравнил самоизоляцию с тюрьмой

Москва, 9 апреля. Беглый олигарх Михаил Ходорковский, отсидевший за мошенничество, сравнил самоизоляцию с тюремным сроком, заявив, что вирус и власти дали возможность всей стране испытать прелести жизни в заключении.

Бизнесмен в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» вспомнил о годах заточения за ряд совершенных в начале тысячелетия преступлений. В начале заметки он намекнул на псевдоопозиционеров, для которых 15 суток ареста — норма. Бывает, что им назначают более длительные сроки, однако, как отметил предприниматель, даже двух месяцев заключения «удостоились немногие».

Ходорковский, используя ситуацию с коронавирусом в своих целях, пытается убедить россиян, что «вирус и власть дали возможность обрести аналогичный опыт всей стране». Таким образом Ходорковский в очередной раз указывает на якобы тоталитарный характер политического режима в стране, хотя такие меры как карантин и самоизоляция успешно применялись в ряде государств для борьбы с новым типом вируса.

Отметим, что такие действия властей нацелены на предотвращение распространения инфекции по стране и способствуют скорейшему преодолению этого непростого периода для всего мира.

Ходорковский решил поставить всех законопослушных россиян в один ряд с преступниками, которые отбывают наказание за различные преступления. Опираясь на свой опыт, беглый олигарх раздал россиянам советы, как жить в режиме самоизоляции и на карантине, используя примеры из жизни в заточении.

По всей видимости, для либеральной тусовки продвижение тюремной «культуры» стало привычным делом. Одними из ярких представителей откровенной пропаганды АУЕ стали основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексей Навальный и его брат Олег, пишет Nation News.

Братья навязывают обществу существующие в местах не столь отдаленных «ценности» только из-за корыстных целей. В частности, они довольно успешно продавали на «аукционах» картины, написанные Олегом Навальным, когда он сидел в тюрьме. Деньги с продажи отправлялись в ФБК на его нужды.

Навальные, прививая молодому поколению мысли, что тюрьма и СИЗО якобы закаляют и являются неотъемлемой частью противостояния системе, манипулируют общественным мнением и получают людей, которые не боятся отправиться на нары. Это означает, что во время очередных беспорядков, которые «оппозиция» соберется провести, эти люди будут готовы на провокации и противоправные действия.

К такой модели манипулирования подключился и Ходорковский. Очевидно, что сравнивая режим самоизоляции с тюрьмой, а россиян с заключенными, беглый олигарх пытается внедрить в сознание людей сомнение и страх в связи с законными действиями властей, которые делают все необходимое для предотвращения распространения смертоносной инфекции.