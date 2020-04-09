Вирусолог рассказал, когда лечение коронавируса через переливание крови эффективно

В России начали лечить коронавирус путем переливания крови переболевших. Вирусолог Анатолий Альштейн считает, что такой подход к лечению больных коронавирусной инфекцией возможен, когда болезнь не зашла слишком далеко.

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в России стали применять новый метод лечения коронавируса, который заключается в переливании плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавируса. Она рассказала, что уже 11 выздоровевших от коронавируса человек стали донорами. На данный момент, переливание провели семи пациентам городских клиник.

«Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса», — пояснила Ракова.

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн пояснил, что такой подход к лечению коронавирусной инфекции возможен, но он носит очень ограниченный характер, так как такую сыворотку из крови переболевшего человека нужно предварительно проверять.

«Во-первых, тут нужно иметь в виду, что сыворотку от переболевших людей нужно исследовать на антитела. Во-вторых, в ней могут быть различные вирусы, которые не лучше коронавируса — гепатит B и С, а также ВИЧ. Если делать переливание экстренно, когда кровь выздоровевшего сразу перельют другому человеку, то он может получить такие вирусы. К тому же он может быть эффективен, когда кровь вводится на определенной стадии, и болезнь не зашла слишком далеко», — рассказал Альштейн в интервью Федеральному агентству новостей.

Кроме того, профессор подчеркивает, что кровь выздоровевшего и болеющего человека должны совпадать по группе, и только тогда будет лечебное воздействие. Он рассказал, как происходит такое лечение.

«Когда человек переболеет, то в его крови образуются антитела. Они представляют собой определенный вид белка, который вырабатывается клетками иммунной системы — В-лимфоцитами. Эти антитела попадают в кровь, и в ней есть фракция иммуноглобулина. Они способны соединиться с вирусом и его нейтрализовать. Когда человек болен и у него не успели развиться свои антитела, ему вливают антитела другого человека. Они мешают вирусу переходить от одной клетки в другую», — добавил вирусолог.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, число зараженных превысило 1,5 миллиона человек, от инфекции скончались свыше 88 тысяч человек.

По состоянию на 9 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в России превысило десять тысяч человек, всего скончались 76 человек. За минувшие сутки в РФ число заболевших возросло на 1459 человек.