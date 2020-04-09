Мясников отреагировал на идею австралийских ученых лечить коронавирус известным препаратом

Врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные об испытаниях препарата, предположительно снижающего накопление в клетках коронавируса в пять тысяч раз. Речь идет об исследовании австралийских ученых, которые выясняли действие противопаразитарного препарата «Ивермектин» на коронавирус. По мнению Мясникова, эти исследования имеют, скорее, научный интерес, до реальных испытаний еще далеко.

Ранее группа ученых из Австралийского института биомедицинских исследований Монаша объявила об эффективности «Ивермектина» против разных типов коронавирусов, в том числе против нового SARS-CoV-2 (COVID-19). Ученые установили, что в клетках, лабораторно зараженных новым коронавирусом, «Ивермектин» за сутки снижает количество вредоносной РНК в пять тысяч раз — на 95%, за 48 часов — на 99%. Ученые считают, что «Ивермектин» может снизить риск развития осложнений у зараженных коронавирусом и ограничить распространение инфекции между людьми.

По мнению врача, писателя и телеведущего Александра Мясникова, все эти исследования имеют перспективу, хотя механизм действия противопаразитарных препаратов при коронавирусе практически неизвестен. Но на безрыбье и рак рыба, говорит по этому поводу Мясников.

«Ивермектин» — это достаточно известный противопаразитарный препарат, — отметил Мясников в комментарии Федеральному агентству новостей. — Этот препарат используют при лечении большого количества паразитов, в том числе он применяется как системный препарат при малярии».

Однако в том, что касается применения антималярийных препаратов при коронавирусной инфекции, это пока только экспериментальные данные, предупреждает врач.

«Это все во многом на стадии эксперимента, — говорит Мясников. — Ученые исходят из общего постулата, что все антималярийные препараты можно применять против коронавируса. Началось с «Хлоракина» («Гидроксихлорохина»), потом «Мефлохин» — это целый ряд противопаразитарных препаратов, которые при первой эпидемии SARS-2002 (коронавирусная атипичная пневмония 2002 года) показали определенную активность в отношении коронавируса. Сейчас это усиленно разрабатывается, поскольку других подходов практически нет».

По мнению Мясникова, все остальные методики пока не дали сколько-нибудь обнадеживающих результатов.

«Остальные походы оказались просто бесперспективными, — говорит медик. — А эти подходы имеют хоть какую-то перспективу. Но назвать «Ивермектин» препаратом, который меняет течение болезни, который является лекарством спасения, не только нельзя, — нельзя даже думать в этом направлении! Это то, что у нас на сегодня есть: как говорится, на безрыбье и рак рыба. Это экспериментальные подходы, поскольку понимания, как эта схема действует, у нас все равно до конца нет. Но сегодня эти направления у нас являются одними из перспективных, потому что антивирусные препараты реально у нас не работают, а вот сочетание «Хлоракина», либо «Гидроксихлорохина» с антибиотиком «Азитромицином» дает хоть какой-то эффект».

Но надо понимать, что подобные схемы можно использовать только в условиях стационара: ни для домашнего лечения, ни тем более для самолечения их применять категорически нельзя, предупреждает врач.

«Это не для ситуации, когда человек заразился, но болезнь имеет легкое течение. Это все применяется только в больницах строго по показаниям», — подчеркнул Александр Мясников.

Ранее ученые из австралийского университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выяснили, что противопаразитарный препарат «Ивермектин» обладает противовирусным действием и способен на 48 часов подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах, результаты исследования опубликованы в издании Antiviral Research.

Ученые надеются, что их выводы помогут начать исследования для применения препарата против нового коронавируса. Отметим, «Ивермектин» известен давно, он применяется для лечения человека, а также в ветеринарии.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала информацию об испытаниях в России новых препаратов против коронавирусной инфекции.

На сегодня в мире новым коронавирусом заражено более полумиллиона человек, число погибших приближается к 70 тысячам. В России число заболевших превысило 10 тысяч, скончались более 70 человек.