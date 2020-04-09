Премьер Италии считает оскорблением слова о «корыстных» мотивах помощи России

Рим, 9 апреля. Заявления о том, что Россия выставляла условия Италии за предоставление помощи в борьбе с коронавирусом, являются оскорбительными. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Он подчеркнул, что поддержка других стран не имеет политических мотивов.

«Это оскорбление для итальянского правительства думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии», — сказал Конте.

По его словам, подобные предположения являются оскорблением не только для итальянской стороны, но и для президента РФ Владимира Путина.

«Он (Путин. — Прим ФАН) никогда не хотел использовать это в качестве рычага давления, когда он проявлял солидарность с Италией. Об этом никогда не просили и даже не думали», — резюмировал премьер Италии.

В конце марта Россия отправила на Апеннины 15 военных самолетов, которые доставили около 100 вирусологов Минобороны РФ. Кроме того, на полуостров прибыли восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование дезинфекции и диагностики и заболевания.

По последним данным, в Италии выявили свыше 139 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Страна возглавляет общемировую статистику по количеству жертв ранее неизвестного заболевания, их зарегистрировано 17,6 тысячи. Побороть пневмонию нового типа смогли пока только более 24 тысяч пациентов.