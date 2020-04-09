Серуканов: Навальный готовит фиктивный профсоюз военных по шаблону «Альянса врачей»

Ведущие стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» от 8 апреля Виталий Серуканов, Митя Леонтьев и Мария Бутина рассказали, почему «Альянс врачей» не является профсоюзом и не может выступать от лица работников медицины. Серуканов также сообщил, что Навальный готовит новый фиктивный профсоюз «Альянс военных» по аналогии с организацией Васильевой.

В стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: медицинские маски против коронавируса и кого лечит «Альянс врачей» ведущие обратили внимание на негативную активность профсоюза Анастасии Васильевой. Организацию можно назвать антигероем недели, считают на RT. Причиной стало громкое задержание команды Васильевой во время доставки средств индивидуальной защиты врачам города Окуловки в Новгородской области. Блогер Алексей Навальный попытался устроить скандал, осудив действия правоохранителей и представив сотрудников «Альянса» «героями».

С Навальным на RT не согласились. Совершив поездку в Новгородскую область в условиях карантина, «Альянс врачей» пошел на сознательную провокацию, отмечают ведущие стрима. Целью поездки стала не помощь медикам, а нагнетание обстановки в России с помощью искусственных скандалов, подкрепленных красочными фотографиями. Несмотря на то, что Васильева должна находиться на карантине из-за контакта с прибывшими из Арабских Эмиратов родственниками, она предпочитает ездить по стране с солидной съемочной группой и нидерландским журналистом с целью придать скандалу международную огласку.

Бывший сотрудник иноагента ФБК Навального Виталий Серуканов отметил: даже во время пандемии коронавируса Навальный не может отойти от гнилой тактики игры на панических настроениях людей. Для него это бизнес, он, как шулер, манипулирует фактами ради того, чтобы у людей сложилось ошибочное мнение о российском здравоохранении и органах правопорядка. Но эпидемия пройдет, а манипуляции Навального запомнятся. Уже сейчас люди начинают понимать, что представляет собой его «Альянс врачей», который лишь мешает медикам выполнять работу.

Ведущие сошлись во мнении, что «Альянс врачей» не является профсоюзом, а его сотрудников нельзя назвать врачами. Члены организации — медийщики, хайпожоры, считает Серуканов. «Альянс врачей» не имеет признаков профсоюза, заметил Митя Леонтьев, так как его члены не платят взносы и не контролируют работу организации. Это НКО, которая не вправе действовать от лица врачей, напротив, она организовывает помехи работе медиков в условиях пандемии.

«Альянс врачей» не единственный «профсоюз» Навального, напомнил Серуканов. Существует такой же фиктивный «Альянс учителей». По информации от собственных источников Серуканова, Навальный готовит «Альянс военных».

«Они сейчас активно ищут по воинским частям какие-то контакты, которые с ними позже могут сотрудничать, взаимодействовать, предавать свои идеалы служения Отечеству», — сообщил Серуканов.

Шаведдинов после возвращения из армии может возглавить «Альянс военных», отметил Митя Леонтьев. В ответ Серуканов предположил, что по возвращении из армии Шаведдинов будет не нужен ФБК. Сейчас в фонде все реже вспоминают о бывшем сотруднике, понимая, что стабильного хайпа на его ситуации не построить. В организации Навального человек нужен только тогда, когда его можно «доить». Когда он теряет медийность, то «идет на свалку».

Напомним, «Альянс врачей» 2 апреля выехал из Москвы в Новгородскую область якобы с целью передачи средств индивидуальной защиты для медиков города Окуловки. По дороге команду Васильевой задержали за нарушение режима самоизоляции. Медики охарактеризовали действия «Альянса» как провокацию. Васильева, как врач, знала, что больницы не могут принимать СИЗ из-за отсутствия гарантий их стерильности, отмечают в Ассоциации управленцев сферы здравоохранения. Будучи, по некоторым сведениям, нездоровой и недавно перенеся ОРЗ, Васильева вывезла партию СИЗ из неблагоприятной по коронавирусу Москвы в населенные пункты со спокойной эпидемиологической обстановкой.