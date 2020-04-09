Военный эксперт назвал взятие Кенигсберга национальной катастрофой Германии

Москва, 9 апреля. Состоявшаяся 9 апреля 1945 года Кенигсбергская операция, завершившаяся взятием города Красной армией, стала национальной катастрофой для фашистской Германии. Об этом заявил эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

«Падение неприступного Кенигсберга, города-крепости с богатой историей, колыбели немецкого воинского духа, столицы Тевтонского ордена, откуда немцы начинали захватнические войны, стало настоящим унижением и национальной катастрофой для Германии», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что соотношение сил было не в пользу советских войск, однако это не стало преградой для успешного штурма.

При этом сами немцы были уверены, что Кенигсберг является неприступной городом-крепостью. Толщина стен фортификационных сооружений, которые окружали город, достигала восьми метров, что представляло серьезную преграду для артиллерии того времени. Однако солдатам Красной армии удалось взять город за четыре дня. Взятие Кенигсберга является частью Восточно-Прусской операции 1945 года. Операцией командовал маршал Александр Василевский, который возглавлял 3-й Белорусский фронт.