Песков заявил, что решение о переносе празднования Дня Победы пока не принималось

Москва, 9 апреля. Российские власти пока не приняли решение о переносе празднования Дня Победы. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Никаких решений о переносе не принималось. Окончательное решение будет принято в разумные срок», — цитирует его корреспондент Федерального агентства новостей.

Вопрос о проведении репетиций парада во время эпидемии Песков переадресовал Министерству обороны РФ.

Глава отдела координации деятельности по взаимодействию с общественными организациями ветеранов и инвалидов комитета по социальной политике Петербурга Игорь Фещенко накануне заявил, что судьба Парада Победы, вероятнее всего, выяснится ближе к 20-м числам апреля.

Сопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы» Татьяна Беспалова полагает, что к концу апреля эпидемия коронавируса пойдет на спад, и парад все же будет проведен. Беспалова уверена, что празднование победы имеет особое политическое и историческое значение, особенно в условиях, когда западные страны пытаются переписать историю.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.