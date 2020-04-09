Украина установит пошлину в 65% на импорт угля из России

Киев, 9 апреля. Украинское правительство введет пошлину в 65% на импорт всех видов угля из России, кроме антрацита, угля для металлургической отрасли и производства электроэнергии с 15 апреля 2020 года. Об этом свидетельствует принятое украинскими властями постановление.

В список исключений попал уголь марки «А», битуминозный и коксующийся уголь, который широко применяется в металлургической промышленности. Также пошлина не будет распространяться на уголь марки «П», применяемый в системах производства электрической и тепловой энергии.

Отмечается, что ранее украинские власти также заявляли о введении пошлины на импорт электрической энергии, однако принятое постановление не предусматривает данных мер.