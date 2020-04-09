День космонавтики пройдет в пресс-центре «Патриот»

Санкт-Петербург, 9 апреля. В пятницу, 10 апреля, в 14.00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет праздничный онлайн-эфир на тему «День космонавтики. Герои прошлого и настоящего. Планы на будущее».

Мы покажем экспонаты из музея Балтийского государственного технического университета (БГТУ «Военмех»). Например, перчатки знаменитого космонавта Георгия Михайловича Гречко, которые использовались им при выходе в космос, оригинал заявления Гречко о вступлении в отряд космонавтов.

Газеты со статьями о первом полете человека в космос, архивные фотографии, другие важные артефакты, связанные с освоением космоса.

Кроме того, мы покажем модели ракет, расскажем о ракетостроении и работе детских космических секций. Также обсудим последний полет в космос: 9 апреля 2020 года на МКС отправился Иван Вагнер. Расскажем о личных качествах космонавта, о его жизненном пути к полету на МКС.

Обсудим результаты видеоопроса, сделанного на улицах Москвы и Петербурга, из которых станет ясно, что помнит молодое поколение о первом космонавте планеты.

В эфире с нашими спикерами мы обсудим вопросы:

— Есть ли в современном мире космическая романтика и мечта о покорении космоса?

— Остается ли Россия лидером в покорении космоса? Кем являются космонавты сегодня?

— Почему современная молодежь ориентируется на Илона Маска, а не на отечественных ученых и как переломить этот тренд?

— Какие цели у космонавтики сейчас, куда мы стремимся? Нужны ли изменения в законодательстве для развития космической отрасли?

— Что нового в космической индустрии и чем может гордиться Россия сегодня?

Участники дискуссии:

— Иванов Константин Михайлович, ректор БГТУ, доктор технических наук, профессор;

— Борисенко Андрей Иванович, летчик-космонавт Российской Федерации, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, Герой Российской Федерации;

— Исаева Ирина Анатольевна, руководитель проектов Федерации космонавтики России в Северо-Западном федеральном округе.

Медиагруппа «Патриот», руководствуясь указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также рекомендациями работникам и работодателям, установленными Министерством труда и социальной защиты РФ, изменяет формат пресс-конференций в своем медиацентре. До отмены карантинных мероприятий они будут проходить в формате онлайн-трансляций.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru