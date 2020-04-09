На карантине. Денис Рожков. ФАН-ТВ

В новом проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики, спортсмены и другие медийные личности пока не могут выйти на улицу.

Талантливый человек — талантлив во всем — именно так можно охарактеризовать российского актера и телеведущего Дениса Рожкова. Он поделился с нами, как проводит время на самоизоляции и чем разбавляет свои будни.

Если читать книгу, смотреть фильм или слушать музыку уже приелось, то научиться играть на трубе — отличный способ открыть новые творческие границы.