Массовый затор из-за непогоды парализовал трассу под Курганом. ФАН-ТВ

В Курганской области сегодня ночью было заблокировано движение по федеральной трассе Р-254. Причиной стала непогода — сильный ветер и мокрый снег не оставили шансов для проезда десяткам фур и легковых авто.

Массовый затор растянулся на километры, а большегрузы раскидало по обочинам из-за гололеда. Сотня человек оказалась в плену природного катаклизма.

Сообщается, что никто не пострадал, в ликвидации затора принимали участие сотрудники МЧС, ГИБДД и специалисты дорожных служб с техникой.

Стоит отметить, что накануне для грузовых ТС было введено ограничение движения из-за плохой видимости, Управление дорог «Южный Урал» предупреждало водителей об ухудшении погоды.