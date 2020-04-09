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Песков ответил, кто добавил печенегов и половцев в речь Путина

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Песков ответил, кто добавил печенегов и половцев в речь Путина

Москва, 9 апреля. Слова президента России Владимира Путина о печенегах и половцах, которые терзали РФ, были добавлены в текст выступления лично главой государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Российский лидер, обращаясь к членам правительства и губернаторам, сравнил эпидемию коронавируса с набегами на Россию половцев и печенегов. Глава государства подчеркнул, что Россия со всем справлялась, «победит и эту заразу коронавирусную».

Журналисты поинтересовались у Пескова, упоминание в речи президента печенегов и половцев — инициатива спичрайтеров или главы государства. На что представитель Кремля ответил, что слова о печенегах и половцах добавил сам Путин.

«Это инициатива президента, это именно он добавил в свое выступление», — сказал Песков.

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