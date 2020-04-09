Песков объяснил взаимосвязь между сохранением занятости и объемом помощи компаниям

Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос касательно возможности отслеживать занятость и объем помощи предприятиям малого и среднего бизнеса.

У представителя Кремля поинтересовались, как отслеживать занятость и объем помощи. Песков подтвердил, что некоторые компании после введения президентом РФ Владимиром Путиным режима нерабочих дней в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции начали увольнять своих сотрудников.

По словам Пескова, есть компании и организации, которые продолжают выплачивать своим сотрудникам заработную плату в нерабочие дни.