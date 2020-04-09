Минздрав РФ назвал лекарства, эффективные против коронавируса

Москва, 9 апреля. Министерство здравоохранения РФ выпустило новый список рекомендаций по противодействию эпидемии коронавируса. Она была составлена с учетом клинических данных, а также информации, предоставляемой российскими врачами из Италии.

«Методические рекомендации включают все наиболее эффективные методы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции, а также технологии защиты медперсонала», — говорится в сообщении Минздрава.

Ведомство выделило несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации для лечения коронавирусной инфекции. Речь идет о хлорохине, гидроксихлорохине, лопинавир+ритонавире, азитромицине (в комбинации с гидроксилорохином) и препаратах интерферонов.

На стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19 сейчас находятся умифеновир, ремдесивир и фавипиравир. В Минздраве также полагают, что противомалярийные средства в перспективе могут применяться для лечения коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.