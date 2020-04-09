Песков рассказал о позиции РФ на предстоящем саммите ОПЕК+

Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин выступает за совместные действия государств для стабилизации рынка нефти, с таким предложением выступит на заседании ОПЕК+, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. У представителя Кремля поинтересовались, «с чем Россия идет на саммит».

«Вы слышали уже все заявления Путина, Россия выступает за совместные действия для стабилизации рынка», — уточнил пресс-секретарь.

Как сообщил ранее президент России Владимир Путин, Россия гипотетически сможет сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки или чуть больше. По его словам, сейчас ситуация на мировом рынке продолжает оставаться крайне сложной. Пандемия COVID-19 ударила по спросу на нефть и газ.

Встреча представителей ОПЕК+ состоится 9 апреля. На данный момент есть серьезные противоречия между Россией и Саудовской Аравией, касающиеся параметров сокращения добычи. В то же время, обе стороны поддерживают идею участия США в соглашении. С инициативой о проведении срочной встречи ОПЕК+ выступил Эр-Рияд. При этом королевство призвало встретиться не только участников организации, но и другие государства, которые не входят в альянс.

Напомним, что серьезный обвал цен на нефть начался после срыва сделки ОПЕК+ в начале марта. Участники организации не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях сильного падения спроса на сырье из-за вспышки коронавируса в Китае.