Сенатор объяснил, зачем Швеция призвала восстановить санкции против России в ПАСЕ

Из-за ситуации с новым типом коронавируса Евросоюз растерял европейскую солидарность, и Швеция пытается консолидировать Европу вокруг антироссийских санкций. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Попытка вернуть санкции

Депутаты из Швеции призвали восстановить санкции против Российской Федерации в ПАСЕ. С таким предложением выступили парламентарии Партии Центра Магнус Эк и Керстин Лундгрен.

По их мнению, после восстановления всех прав в ПАСЕ российская делегация якобы «игнорирует решения, принятые в Совете Европы и в других международных институтах».

«Важно, чтобы Швеция и отдельные депутаты риксдага, причем те, кто принадлежит к правящим партиям, твердо придерживались ранее принятых санкционных мер», — заявляют депутаты из Швеции.

В 2014 году делегация России в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосованиях и наблюдательных миссиях, а также входить в состав руководящих органов организации. Российская Федерация в ответ на этот шаг перестала направлять свою делегацию для работы в ПАСЕ, а затем заморозила выплату взносов в Совет Европы.

Попытка объединить Европу

Как отметил сенатор Олег Морозов, антироссийская риторика не прекращается, в том числе и в ПАСЕ, когда российская делегация вернула права. В организации остаются страны, которые настаивают на режиме ограничений.

«Почему именно Швеция? Она всегда занимала такую позицию вместе с Польшей, Прибалтикой и теми странами, которые постоянно бурлили эту тему. Кроме того, сегодня это проявление очень серьезного кризиса Европейского союза, кризиса европейской солидарности. Шведы таким образом пытаются найти замену тем разъединяющим процессам, которые происходят в Европе в связи с коронавирусом, когда они воруют друг у друга маски, перехватывают самолеты, закрывают границы и отказывают во взаимной помощи. Тем самым они фактически разваливают шенген», — пояснил Олег Морозов.

Таким образом, концентрируя внимание на России, Швеция пытается сплотить Европу, считает сенатор. Но на фоне дружеской помощи, которую Россия оказывает странам Европы в борьбе с коронавирусом, шаги Швеции выглядят «крайне нелепо, некорректно и негуманно».

«Думаю, что эта инициатива не получит сегодня в Европе никакой поддержки», — заключил Олег Морозов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.