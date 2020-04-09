Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 9 апреля 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. В публикации использованы данные Telegram-каналов «Повестка дня в Турции», «Усы Асада», «Восточный Синдром» и «Дежурный по Ирану».

Северная Африка

Алжир [заражений: 1572 (+104) | смертей: 205 (+12) | выздоровлений: 237 (+124)]

Начальник Генштаба ВС Алжира объявил о необходимости мобилизовать всех военных врачей и поддержать систему здравоохранения в рамках борьбы с коронавирусом.

Власти постановили предоставить компаниям, пострадавшим от коронавируса, отсрочку по кредитам и займам.

Египет [заражений: 1560 (+110) | смертей: 103 (+9) | выздоровлений: 305 (+29)]

На период Рамадана запрещены все массовые мероприятия.

Под Гизой армия блокировала населенный пункт Матамдая, где произошла вспышка коронавируса.

В стране приостановлены 90% национальных проектов, в том числе и строительство новой столицы.

Ливия [заражений: 21 (+1) | смертей: 1 | выздоровлений: 8 (+7)]

Марокко [заражений: 1275 (+91) | смертей: 93 (+3) | выздоровлений: 97 (+4)]

Судан [заражений: 15 (+1) | смертей: 2 | выздоровлений: 2]

Тунис [заражений: 628 (+5) | смертей: 24 (+1) | выздоровлений: 25]

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 823 (+12) | смертей: 5 | выздоровлений: 477 (+19)]

Власти объявили о господдержке частного сектора в течение 3 месяцев и финансировании зарплат сотрудников из госрезервов на сумму 570 млн долларов. Для этого предприятия и фирмы должны встать на учёт.

С 9 апреля в стране снова открыли торговые центры и моллы — покупателям и продавцам предписано носить маски.

Израиль [заражений: 9755 (+507) | смертей: 79 (+14) | выздоровлений: 864 (+94)]

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кочави направил министру обороны и премьер-министру запрос на наделение армии высшими полномочиями по борьбе с распространением коронавируса в стране.

Иордания [заражений: 358 (+5) | смертей: 6 | выздоровлений: 150 (+12)]

Премьер-министр Иордании Омар ар-Раззаз объявил об активации «Военного закона №6».

Местные СМИ опубликовали сюжет с тысячами автомобилей нарушителей комендантского часа.

Video: In a large plot of land in Amman, thousands of cars can be found crammed closely next to each other. These are all vehicles confiscated from people who violated a curfew implemented by #Jordan over two weeks ago to limit the spread of #coronavirus.https://t.co/TXCcZDUcwM pic.twitter.com/hcxN921yjq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 9, 2020

На телевидении продолжают подчёркивать роль Вооруженных сил в поддержании карантина.

Ирак [заражений: 1202 (+80) | смертей: 69 (+4) | выздоровлений: 452 (+79)]

От коронавируса скончался бригадный генерал Мухаммад аль-Хамдани из состава 5-й дивизии ВС Ирака.

Йемен [заражений: 0]

Саудовская коалиция объявила о всеобъемлющем прекращении огня в Йемене сроком на две недели, начиная с четверга, 9 апреля, в 12:00 по местному времени в рамках предотвращения распространения коронавируса. Режим прекращения огня может быть продлен для создания соответствующих условий для последующего приглашения Специальной комиссии ООН. Посланник по Йемену проведет встречу между просаудовским правительством и хуситами.

Катар [заражений: 2210 (+153) | смертей: 6 | выздоровлений: 178 (+28)]

Доха направила в Италию два мобильных госпиталя общей вместимостью 1000 пациентов.

Кувейт [заражений: 855 (+112) | смертей: 1 | выздоровлений: 111 (+6)]

Ливан [заражений: 576 (+28) | смертей: 19 | выздоровлений: 62]

Верховный комитет по обороне рекомендовал правительству продлить национальный карантин до 26 апреля.

В тюрьме Захла пресечена попытка побега: заключённые, опасаясь распространения коронавируса, сделали подкоп и прорыли семиметровый тоннель.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 2659 (+300) | смертей: 12 | выздоровлений: 239 (+53)]

Оман [заражений: 419 (+48) | смертей: 2 | выздоровлений: 72 (+5)]

Палестина [заражений: 263 (+2) | смертей: 1 | выздоровлений: 44 (+2)]

Саудовская Аравия [заражений: 2932 (+137) | смертей: 41 | выздоровлений: 631 (+16)]

New York Times со ссылкой на саудовские источники утверждает, что 150 членов саудовской королевской семьи больны коронавирусом. Губернатор Эр-Рияда, принц Файсал бин-Бандар ас-Сауд находится в реанимации, а король Салман (84 года) и кронпринц Мухаммад бин Салман руководят страной из резиденции на берегу Красного моря.

Указом короля въездные визы пролонгированы на три месяца.

Сирия [заражений: 19 | смертей: 3 | выздоровлений: 4 (+1)]

Сирия попросила Россию предоставить оборудование для обнаружения коронавируса, защитные костюмы и оборудование для проведения анализов и обследования.

Турция [заражений: 38226 (+4117) | смертей: 812 (+87) | выздоровлений: 1846 (+264)]

Власти постановили выделить для неимущих 4.4 млн в рамках господдержки на период карантина.

Власти Турции планируют поддержать туроператоров кредитами.

Турецкие строительные компании уволили 15 тыс. рабочих в Стамбуле.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 444 (+21) | смертей: 14 | выздоровлений: 29 (+11)]

Иран [заражений: 64586 (+1997) | смертей: 3993 (+121) | выздоровлений: 29812 (+2773)]

Один из банков Люксембурга разморозил средства Ирана в объеме 1,6 млрд долларов.

Глава МИД Ирана на русском языке в Твиттере заявил, что поддерживает идею РФ о создании зеленого коридора вместо санкций.

США намерены заблокировать выделение Международным валютным фондом кредита Ирану на 5 млрд долларов, который он запросил для борьбы с коронавирусом нового типа.

В Минздраве заявили, что ежедневно в стране проводится 15 тысяч тестирований на наличие коронавируса, в планах доведение планки до 20 тысяч.

Пакистан [заражений: 4339 (+267) | смертей: 63 (+5) | выздоровлений: 572 (+105)]