Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Москва, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по состоянию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, во второй половине дня Владимир Путин проведет совещание по вопросу настоящей ситуации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России.

«Понятно, речь пойдет именно о том, как работают предприятия ОПК в нынешней ситуации», — заметил Песков.

По словам представителя Кремля, 9 апреля также запланированы проведение заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству и совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Первое мероприятие будет посвящено подведению итогов минувшего года и обсуждению перспектив, пояснил пресс-секретарь президента.

Совещание с постоянными членами Совбеза пройдет во второй половине дня.