Депутаты Госдумы РФ на следующей неделе обсудят законопроекты по поручениям Путина

Москва, 9 апреля. Госдума России на следующей неделе рассмотрит законопроекты по последним поручениям президента РФ Владимира Путина, об этом рассказал первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

В четверг состоялась встреча депутатов «Единой России» с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Как уточнил Исаев, целый ряд инициатив президента, высказанных накануне, нуждается в законодательном закреплении. Он уточнил, что эти вопросы будут обсуждаться в ближайшее время.

«По всей видимости, сегодня Совет [думы] рассмотрит это и, по всей видимости, примет решение о проведении на следующей неделе пленарного заседания», — подчеркнул он.

В среду, открывая селекторное совещание с главами регионов России, президент Владимир Путин обозначил первостепенные задачи, стоящие перед российскими властями, и рассказал о новых мерах, которые вводятся в период пандемии COVID-19 для поддержки граждан и бизнеса.

По словам российского лидера, в условиях глобального распространения коронавируса основное внимание властей должно быть сосредоточено на жизни и здоровье граждан, их благополучии.

Президент обратил внимание, насколько высока личная ответственность глав регионов в том, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно, и поручил Минфину дать регионам возможность «поступать гибко и концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах».

Путин напомнил о дополнительных мерах поддержки врачей и медперсонала «за особые условия труда и повышенную нагрузку». На эти цели из федерального бюджета выделено более 10 миллиардов рублей.