Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

Москва, 9 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение заморозить цены на продукты, чтобы не допустить их роста в условиях эпидемии коронавируса. Об этом в четверг заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Председатель правительства согласился практически со всем, что было предложено фракцией. Это касается и ограничений цен на лекарства, на продукты питания и иные товары первой необходимости», — отметил он.

Мишустин также поддержал меры по оказанию помощи малому и среднему бизнесу. В частности, речь идет о введении налоговых каникул и об отсрочке по уплате аренды. Кроме того, глава правительства согласился с необходимостью оказать финансовую поддержку регионам, которые сильнее остальных пострадали от коронавируса.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.