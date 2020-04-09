Соловьев удивил слушателей пением в прямом эфире

Москва, 9 апреля. Слушатели радио «Вести FM» удивились вокальным данным Владимира Соловьева во время программы «Полный контакт». Журналист в прямом эфире подпевал звучавшей композиции «Москва майская».

Его коллега Анна Шафран порадовалась возвышенному настроению своего напарника.

«Сейчас придумают за нас», — заметила она, передает «Царьград».

Аудитория также положительно отреагировала на пение Соловьева, активно комментируя в чате. Слушатели признавались в любви к Москве и присылали строчки песни.

«Ура, Соловьев проснулся и поет…» — написал один из пользователей.

Ранее Соловьев подверг критике граждан, которые жалуются на нехватку медицинских масок. Ведущий порекомендовал россиянам самостоятельно изготовить себе средства защиты. По его мнению, для этого не требуется больших усилий и специальных навыков, достаточно «даже не сшивать, а просто свернуть» ткань, сообщает «Газета.ру».

Как передает телеканала «360», российский телеведущий ответил на обвинения США во враждебных действиях России в энергетике басней Ивана Крылова «Волк и ягненок», в чем, по его мнению, заключается «вся суть политики» Вашингтона. Соловьев подчеркнул, что американская сторона сама регулярно создает препятствия для российских компаний.