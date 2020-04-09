«Цветочный ряд» подарил российским больницам более 15 тысяч медицинских масок

Москва, 9 апреля. Федеральная сеть супермаркетов «Цветочный ряд» направила более 15 тысяч медицинских масок в больницы России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Основатель и владелец сети «Цветочный ряд» Иван Утенков принял решение помочь в вопросе обеспечения медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты на фоне распространения коронавирусной инфекции. Он самостоятельно приобрел медицинские маски и подарил их больницам Москвы, Подмосковья и других городов России.

Помощь в виде средств индивидуальной защиты была направлена в столичную Морозовскую детскую клиническую больницу, Истринскую районную больницу в Подмосковье, детскую республиканскую клиническую больницу в Саранске. Также медицинские маски получила Мордовская республиканская клиническая больница.

Иван Утенков в своем профиле в социальной сети Instagram выразил благодарность бизнесменам и простым людям с активной гражданской позицией, которые вносят весомый вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

«Благодаря неравнодушию и активной гражданской позиции бизнесменов мы сможем существенно помочь медработникам, день и ночь сражающимся на передовой борьбы со страшным вирусом», — написал Утенков в своем профиле в Instagram.

Ранее основатель и владелец сети супермаркетов «Цветочный ряд» и ее сотрудники подарили врачам более полутора тысяч букетов в знак благодарности за профессиональную работу.

Власти Китая сообщили о многочисленных случаях заболевания пневмонией в конце декабря прошлого года. Тогда в китайском городе Ухань была выявлена коронавирусная инфекция нового типа. Вирус стремительно распространяется по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире. Власти РФ предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Также весомый вклад в борьбу вносят бизнесмены, активисты и неравнодушные россияне с активной гражданской позицией.